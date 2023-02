Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Hollenstedt/A1 - Unter Drogeneinfluss gefahren

Stelle (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 12.02.2023, gegen 11.15 Uhr, kontrollierten Beamte einen 22-jährigen Mann, der mit einem Pkw auf der Steller Chaussee unterwegs war. Der Fahrer konnte den Beamten keinen Führerschein vorlegen. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Pkw musste stehen bleiben, gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hollenstedt/A1 - Unter Drogeneinfluss gefahren

Ein 25-jähriger Mann der am Sonntag, 12.02.2023, gegen 12.40 Uhr, auf der A1 in Richtung Bremen unterwegs war, wurde auf der Raststätte Hollenstedt von Beamten der Autobahnpolizei Winsen kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest zeigte eine entsprechende Beeinflussung an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, den Pkw musste er stehen lassen.

