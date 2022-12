Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Verletzte bei einem Verkehrsunfall

Hamm-Süden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Werler Straße/Alleestraße wurden am Mittwoch, 21. Dezember, gegen 20:35 Uhr drei Personen verletzt. Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Werler Straße in nördlicher Richtung und beabsichtigte an der Kreuzung, nach links in die Alleestraße abzubiegen. Ein 62-jähriger Toyota Cruiser-Fahrer befuhr die Werler Straße in südlicher Richtung und beabsichtigte an der Kreuzung weiter geradeaus zufahren. Im Kreuzungsbereich stießen beide Autos zusammen. Der 18-jährige Mercedes-Fahrer und seine 15-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt; der 62-jährige Toyota-Fahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Kreuzung Werler Straße/Alleestraße wurde während der Unfallaufnahme für ungefähr eine Stunde gesperrt; der Verkehr wurde abgeleitet. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell