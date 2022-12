POL-HAM: Enforcement Trailer durch Feuer beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstag, 20. Dezember, zwischen 15 Uhr und 22.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Ostring eingebrochen. Nachdem sie durch die Terrassentür in das Wohnhaus gelangten, durchwühlten sie Schubladen und Schränke in mehreren Räumen. Anschließend flüchteten sie, nach jetzigem Kenntnisstand mit Bargeld und Schmuck als ...

