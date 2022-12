Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 37-Jähriger nach räuberischem Diebstahl vorläufig festgenommen

Gera (ots)

Gera: Ein 37 Jahre alter, polizeibekannter Mann wurde gestern Vormittag (15.12.2022) vorläufig festgenommen. Gegen 09:30 Uhr beabsichtigte der Herr in einem Supermarkt in der Reichsstraße diverse Waren zu stehlen, wobei er von Zeugen dabei beobachtet und festgehalten wurde. Dies veranlasste den Ladendieb sich zur Wehr zu setzen, so dass er sich losreißen konnte. Da jedoch die Glasschiebetür des Marktes verriegelt war, konnte seine Flucht verhindert werden. Allerdings beschädigte er die Tür derart, dass diese zur Gänze in der Funktionsweise beeinträchtigt ist. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte der 37-Jährige dennoch festgehalten werden. Die Beamten nahmen ihn schließlich vorläufig fest. Am heutigen Tag (16.12.2022) ist seine Haftvorführung geplant. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell