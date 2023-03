POL-OL: +++Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss+++Pkw-Fahrer will sich der Polizeikontrolle entziehen und verunfallt+++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Oldenburg (ots)

+++Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss+++Pkw-Fahrer will sich der Polizeikontrolle entziehen und verunfallt+++ Am Freitagabend, gegen 23.35 Uhr, befährt ein roter Pkw Daimler die Donnerschweer Straße offenbar mit hoher Geschwindigkeit in Richtung stadtauswärts und überholt im Bereich Karlstraße einen Pkw. Ein entgegenkommender Funkstreifenwagen bemerkt dieses, wendet und versucht, dem Daimler zu folgen. Dieser beschleunigt weiter, biegt dann zunächst nach rechts in die Straße Unterm Berg, weiter in die Messestraße und am Europaplatz nach links wiederum in die Donnerschweer Straße. Die Fahrt geht weiter nach links über die Karlstraße, links in die Straßburger Straße und dann nach rechts in die Maastrichter Straße. Bei diesem Abbiegevorgang gerät das Fahrzeug links von der Fahrbahn ab, wobei diverse Schutzpoller, die sich an der EWE-Arena befinden, überfahren werden. Die Ölwanne des Pkw Daimler wird beschädigt, und schließlich rollt der Pkw noch leicht gegen einen Streifenwagen, der durch die Kollision beschädigt wird. Es wird keine Person verletzt. Bei dem 29jährigen Fahrzeugführer aus Oldenburg wird ein Atemalkoholwert von 1,47 Promille festgestellt. Es folgt eine Blutentnahme, außerdem wird der Führerschein beschlagnahmt. Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Kraftfahrzeugrennens werden eingeleitet. Während der Fahrt mit äußerst hoher Geschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaft werden diverse Rotlicht zeigende Ampeln durch den Beschuldigten passiert, ebenso kommt es zu mehreren gefährlichen Überhol- und Ausbremsmanövern. Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115.

