Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ PKW-Fahrer wird nach kurzer Flucht mit mehreren Straftatbeständen gestellt +++

Oldenburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 15.03.2023 wurde durch die Autobahnpolizei ein Autofahrer kontrolliert, welcher zunächst flüchtete. Bei der anschließenden Kontrolle wurden insgesamt vier Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am Mittwoch den 15.03.2023, gegen 01:45 Uhr, fiel einer Polizeistreife der Autobahnpolizei auf der BAB 28 ein dunkler Skoda Fabia auf. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab hier bereits den Verdacht auf fehlenden Versicherungsschutz. Als der PKW im Bereich der Ammerländer Heerstraße gestoppt werden sollte konnte sich dieser zunächst durch Flucht entziehen.

Wenig später fiel der Funkstreifenwagenbesatzung der dunkle Skoda erneut fahrend auf und wurde direkt über die BAB 28 in Richtung Bremen verfolgt. Dabei verhinderte der Fahrer durch riskante Fahrmanöver ein Überholen des Funkstreifenwagens und ignorierte die STOP-Signale. An der Anschlussstelle Eversten verließ der flüchtige Skoda die Autobahn und hielt am Prinzessinenweg. Der Fahrer versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte aber durch eine Polizeibeamtin eingeholt und gestellt werden.

Die Überprüfung des festgestellten 38-jährigen Fahrers ergab, dass er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain an. Laut Aussage des 38-Jährigen habe er den PKW ohne Einwilligung der Halterin genutzt.

Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts eines Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Unbefugten Ingebrauchnahme eines PKW und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt eingeleitet. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubunugsmitteleinfluss eröffnet.

Nach Entnahme einer Blutprobe und Sicherstellung des Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt konnte der Autofahrer die Dienststelle verlassen.

