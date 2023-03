Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall +++

Oldenburg (ots)

Am heutigen Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Radfahrerin verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen und den Verursacher.

Am heutigen Dienstagmorgen, gegen 08:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Autobahnabfahrt Marschweg. Ein männlicher Autofahrer verließ die Autobahn 28 an der Abfahrt und wollte nach rechts auf den Marschweg einbiegen. Hierbei rammte der Fahrer mit seinem Auto ein 16-jähriges Mädchen, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Die Schülerin stürzte hierdurch mit ihrem Fahrrad. Nachdem der Autofahrer anhielt und sich nach dem Befinden der 16-Jährigen erkundete, setzte dieser seine Fahrt fort.

Erst später verspürte die Schülerin Schmerzen und erstattete nachträglich eine Anzeige beim Verkehrsunfalldienst der Polizei. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, da vor Ort weder Daten ausgetauscht noch der Unfall der Polizei gemeldet wurde.

Zu dem Verursacher ist lediglich bekannt, dass dieser ca. 50 - 60 Jahre alt gewesen sein soll. Bei dem Auto soll es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher und dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0441 - 790-4115 bei der Polizei zu melden. (342556)

