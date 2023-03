Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen/Tange; Bootsmotoren entwendet +++

Oldenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 12.03.23, 18:00 Uhr bis zum 13.03.23, 08:00 Uhr, drei hochwertige Außenbordmotoren in Tange, Tanger Hauptstraße, entwendet. Im Bereich eines Wassersportbetriebes waren die Motoren an Booten angebracht, die im Außenbereich gelagert waren. Die Täter verschafften gewaltsam Zutritt zu dem Gelände, in dem ein Zaunelement aufgebrochen wurde. Aufgrund der Größe und dem Gewicht der Außenbordmotoren müssen die Motoren mit mehreren PKW und/ oder einem Klein-LKW abtransportiert worden sein. Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Apen (04489-935880) oder bei der Polizei Westerstede (04488-833115) zu melden. /336384

