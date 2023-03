Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Augustfehn; bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle; Polizei ermittelt Tatverdächtige +++

Oldenburg (ots)

Am Fr., 10.03.2023, gegen 20:32 Uhr, betraten zwei männliche, vermummte Täter einen Tankshop in Augustfehn, Hauptstraße. Die Täter begaben sich zu der allein anwesenden, 48 Jahre alten Angestellten und bedrohten sie, indem sie ein Messer und eine (vermeintliche) Schusswaffe in ihre Richtung hielten. Einer Täter entnahm mehr als 400 Euro Bargeld aus der Kasse. Die Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche aus dem Landkreis Ammerland überprüft. Bei den sich anschließenden polizeilichen Maßnahmen konnten die mutmaßliche Tatbekleidung, die vermeintliche Tatbeute sowie eingesetzte Tatmittel (Softairwaffe und Butterflymesser) bei den Jugendlichen aufgefunden und sichergestellt werden. Die Jugendlichen bestreiten, die Tat begangen zu haben. Weitere Ermittlungen erfolgen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell