POL-LWL: Vater und Sohn bei versuchtem Dieseldiebstahl gestellt

Wittenburg (ots) - Nur kurz nach dem Diebstahl von Bargeld in einem Wittenburger Kosmetikstudio hat die Polizei am Mittwoch zwei Tatverdächtige stellen und vorläufig festnehmen können. Einer der beiden Männer soll am späten Mittwochvormittag das Kosmetikstudio betreten und in einem unbeobachteten Moment eine hinter dem Verkaufstresen abgelegte Geldbörse gestohlen ...

mehr