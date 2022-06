Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow/Riepe - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Riepe sind am Donnerstag zwei Personen verletzt worden. Gegen 17 Uhr fuhr ein 19-jähriger VW-Fahrer auf der Friesenstraße in Höhe des Pendlerparkplatzes auf den haltenden BMW eines 34-Jährigen auf, der dadurch auf einen weiteren BMW geschoben wurde. Die 35 Jahre alte Fahrerin des vorderen BMW und der 19-jährige VW-Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Ihlowerfehn - Kind angefahren

In Ihlowerfehn wurde am Donnerstag ein Kind angefahren. Gegen 19.30 Uhr kreuzte ein Fünfjähriger mit seinem Fahrrad die Straße 2. Kompanieweg, was offenbar ein 32-jähriger Suzuki-Fahrer, der aus Richtung Alte Wieke, übersah. Der Autofahrer erfasste den Jungen aus Ihlow, der dadurch leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Ihlow/Riepe - Unfallflucht

In der Dieselstraße in Riepe kam es zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen einen geparkten Nissan Qashqai. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 19.50 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Sonstiges Geschehen

Dornum - Betriebsunfall

Zu einem schweren Betriebsunfall kam es am Donnerstag in Dornum. Nach ersten Erkenntnissen stürzte ein 29 Jahre alter Mann gegen 10.45 Uhr durch das Dach eines landwirtschaftlichen Gebäudes im Wahlweg. Er fiel aus sechs Metern Höhe und wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik gebracht.

Norderney - Mann in Baugrube gestürzt

Ein alkoholisierter Mann ist in der Nacht zu Freitag auf Norderney in eine Baugrube gestürzt. Der 46 Jahre alte Mann aus Nordrhein-Westfalen war nach ersten Erkenntnissen gegen 3 Uhr fußläufig im Damenpfad unterwegs und fiel in eine etwa vier Meter tiefe Baugrube. Er musste von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst geborgen werden. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht.

