Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Kradfahrer schwer verletzt

Ein Kradfahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Norden schwer verletzt worden. Der 17-Jährige aus Norden war gegen 18.20 Uhr mit einem Leichtkraftrad auf der Wurzeldeicher Straße unterwegs und fuhr nach ersten Erkenntnissen ungebremst auf einen Renault auf. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Renault war nicht mehr fahrbereit. Der 24-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Hinte - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Eine 51 Jahre Pedelec-Fahrerin ist am Donnerstag bei einem Unfall in Hinte schwer verletzt worden. Ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer wollte gegen 7.15 Uhr von der Richardstraße in Suurhusen nach rechts auf die Straße Am Schiefen Turm einbiegen. Hierbei übersah er offenbar die 51 Jahre alte Frau auf dem Pedelec und stieß mit ihr zusammen. Die Frau aus Hinte stürzte und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Großefehn - Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Mittwoch in Großefehn. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 11.15 Uhr ein 35-jähriger BMW-Fahrer auf der Poststraße und wollte nach links in die Oldendorfer Straße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar eine entgegenkommende 64-jährige Autofahrerin aus Großefehn und stieß mit ihr zusammen. Der Wagen des 35-Jährigen wurde durch den Aufprall gegen eine Straßenlaterne geschleudert und der Wagen der 64-Jährigen kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Die 64-jährige Frau wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Drei der bei dem Unfall beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mindestens 30.000 Euro.

Norden - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Norden sind am Mittwoch zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 51 Jahre alter Mann mit einem VW auf der Norddeicher Straße in Richtung Norden. An einer Kreuzung übersah er nach ersten Erkenntnissen einen vor ihm haltenden Mercedes-Fahrer und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr auf. Der 28 Jahre alte Fahrer des Mercedes und der 26 Jahre alte Beifahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

