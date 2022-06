Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei vom 01.06.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Hinweis für die Redaktionen: Die Menge und der ensprechende Straßenverkaufswert wurden korrigiert.

In dem weiteren Objekt an der Hauptstraße, welches die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei Aurich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich am Dienstagabend durchsuchten, wurden mehrere Säcke mit insgesamt rund 40 Kilogramm geerntetem und verpacktem Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Die Betäubungsmittel haben einen geschätzten Straßenverkaufswert von mehr als 400.000 Euro.

