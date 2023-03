Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Kontrolle eines E-Scooter Fahrers führt zum Fund von Drogen +++

Oldenburg (ots)

Kein gutes Ende nahm die Kontrolle für den Fahrer eines E-Scooters. Neben dem fehlenden Versicherungskennzeichen stellte die Polizei bei dem Mann zudem ca. 50g Cannabis sicher.

Am vergangenem Sonntag, gegen 17:00 Uhr, stellte eine Polizeistreife an der Cloppenburger Straße den Fahrer eines E-Scooters fest. Hierbei bemerkten die Beamten, dass an dem Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Durch die Streife wurde deshalb der Fahrer aufgefordert, für eine Kontrolle zu stoppen.

Diesem kam der Mann erst zögerlich nach und versuchte dann, mit seinem Roller zu flüchten. Durch die verfolgende Polizeistreife konnte der Flüchtende jedoch nach kurzer Zeit angehalten werden. Hierbei kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Roller und dem Streifenwagen, bei der keiner verletzt wurde.

In einer anschließenden Kontrolle gab der 25-jährige Oldenburger an, dass er keinen Versicherungsschutz für seinen E-Scooter habe. Zudem konnte festgestellt werden, dass dieser in seiner Sporttasche ca. 50g Cannabis dabei hatte. Zu diesem Fund befragt gab der 25-Jährige bereitwillig an, dass er die Betäubungsmittel verkaufen wolle.

Der Mann wurde deshalb zuerst zu einer Polizeidienststelle für eine erkennungsdienstliche Behandlung gebracht. Im Anschluss erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und Anordnung durch das Amtsgericht Oldenburg die Durchsuchung der Wohnung des Mannes.

Hier konnten weitere Betäubungsmittel und andere, für den Verkauf von Betäubungsmitteln übliche Gegenstände, aufgefunden werden. Den Täter erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (224684)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell