Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Rund 15.000 Euro Schaden bei Unfall auf der Sennhofstraße (19.01.2023)

Stockach (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall auf der Sennhofstraße am Donnerstagabend entstanden. Ein 18-jähriger Mitsubishi-Fahrer war gegen 22 Uhr auf der Sennhofstraße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Während der Fahrt kam der junge Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten VW Touran. Durch die Kollision entstand an beiden Autos erheblicher Schaden, sowohl der Mitsubishi als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden am Mitsubishi schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro, den Schaden am Touran auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell