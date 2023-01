Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach /Lkr. KN) - Nachtrag zum Tötungsdelikt in Stockach

Stockach /Lkr. Konstanz (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und der Polizei Konstanz:

Beim Tötungsdelikt der zunächst als vermisst gemeldeten Sabrina P.(Pressemitteilung vom 18.01.2023) haben sich im Laufe der Ermittlungen zum Vermisstenfall Hinweise ergeben, dass die junge Frau vorsätzlich getötet wurde. Dies hat eine Obduktion am 18.01.2023 bestätigt. Im Fokus der Ermittlungen stand der dringend tatverdächtige 22-jährige Mann. Dieser hat bei seiner richterlichen Vorführung Angaben zum Hergang der Tat gemacht und befindet sich seit Mittwoch wegen Totschlags in Untersuchungshaft.

Täter und Opfer kannten sich, weshalb die Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Rottweil eine Beziehungstat zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen nicht mehr ausschließen kann. Die 20-köpfige Ermittlungsgruppe hat nun die Aufgabe die Beziehungsverhältnisse, den Verlauf der Tat und die Motivlage zu ermitteln. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hierzu laufen auf Hochtouren und dauern noch an. Beim 24-jährigen Opfer handelt es sich um die Mutter von zwei Kindern, diese sind sicher untergebracht und werden betreut. Das zuständige Jugendamt ist eingeschaltet.

Pressemitteilung zum Tötungsdelikt vom 18.01.2023, 15:43 Uhr:

Die seit Freitagabend aus Stockach vermisste 24-Jährige ist am Dienstagabend im Bereich Stockach tot aufgefunden worden. Nachdem die Ermittlungen der Kriminalpolizei im Umfeld der Vermissten den Verdacht erhärteten, dass die Vermisste Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte, richtete die Kriminalpolizeidirektion Rottweil die Ermittlungsgruppe "Wall" ein. Im Rahmen weiterer Durchsuchungsmaßnahmen wurde die 24-Jährige am Dienstagabend im Bereich Stockach tot aufgefunden. Zudem nahmen die Beamten noch am selben Abend einen 22-Jährigen wegen des dringenden Verdachts eines begangenen Tötungsdeliktes vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erfolgte am Mittwoch die Vorführung des Tatverdächtigen bei einem Haftrichter. Dieser ordnete anschließend die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell