POL-OH: Räder gestohlen - Versuchter Einbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Räder gestohlen

Alsfeld. Die Räder von vier Fahrzeugen entwendeten Unbekannte in der Zeit von Freitag (29.04.) bis Montag (02.05.) von einem Firmengelände in der Straße "An der Hessenhalle". Wie die Täter das Diebesgut - in Höhe mehrerer hundert Euro - abtransportierten ist bislang unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch

Alsfeld. Ein Handwerksbetrieb im Burgmauerweg wurde in der Zeit von Samstagmorgen (30.04.) bis Montagnachmittag (02.05.) Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln an einem Fenster versuchten die Einbrecher in das Objekt zu gelangen. Das Glas samt Fassung hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von circa 200 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

