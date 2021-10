Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Parkunfall

Apolda (ots)

Am 07.10.2021 gegen 07:00 Uhr wollte ein 47jähriger Fahrer eines Ford Transit in der Apoldaer Lessingstraße mit seinem Fahrzeug ausparken und rangierte dazu zurück. Hierbei übersah er einen dahinter befindlichen und parkenden PKW Ford Kuga ON 02. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Jedoch entstand am Ford Kuga Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

