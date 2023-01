Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Grauen Audi A4 auf der Straße "Auf dem Rain" beschädigt (18./19.01.2023)

Singen (ots)

Unbekannte haben in den Abend- oder Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag ein auf der Straße "Auf dem Rain" geparktes Auto beschädigt. Die Täter beschmierten den auf Höhe der Hausnummer 4 am Fahrbahnrand abgestellten grauen Audi A4 ringsherum auf dem Lack und den Scheiben mit einer klebrigen, unbekannten Substanz. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

