POL-OB: Blitzermeldung für Oberhausen

Oberhausen (ots) - Gestern, 21.12.2022, sind drei Personen in Oberhausen bei Verkehrsunfällen leicht verletzt worden. Um 6:40 Uhr fuhr ein Autofahrer (22) im Bereich der Kreuzung Buschhausener Straße/Katharinenstraße in Lirich beim Abbiegen einen Fußgänger (38) an; dieser wurde leicht verletzt. Ebenfalls beim Abbiegen an der Kreuzung Friesenstraße/Thüringer ...

