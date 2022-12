Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

Die Einbrecherbanden werden auch in der Weihnachtszeit in unserer Stadt nach günstigen Gelegenheiten suchen, um schnell Wohnungen aufzubrechen und dann noch schneller mit den geklauten Wertsachen zu verschwinden.

Ganz fest rechnen die Kriminellen damit, dass sie nicht mehr gefragt werden, zu wem sie denn wollen, wenn sie an Mehrfamilienhäusern einfach auf irgendeinen Klingelknopf drücken. Ihnen wird in der Regel unkontrolliert die Haustür geöffnet, wenn sie denn überhaupt verschlossen war...

Auch wenn unsere Polizistinnen und Polizisten wieder besonders aufmerksam auf der Suche nach Verdächtigen in unseren Stadtvierteln waren, wurden in der vergangenen Woche erneut zehn Wohnungseinbrüche angezeigt, von denen leider nur einer an gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn gescheitert war.

Wir lassen in unserem Kampf gegen diese kriminellen Machenschaften nicht nach, brauchen aber auch weiterhin die Unterstützung aller Oberhausener und Oberhausenerinnen.

Schließen Sie Fenster auch in den oberen Etagen! "Auf Kipp" sind sie für akrobatische Einbrecher oftmals kein Problem, sondern eine "gute Gelegenheit" und Gelegenheit macht Diebe.

Beleuchten Sie die hinteren, meist dunklen Haus- oder Gartenbereiche! Gerade in diesen Wochen und Monaten verschaffen sich Kriminelle über Gärten oder rückwärtige Grundstücksbereiche Zutritt zu Häusern und Wohnungen.

Schließen Sie Wohnungstüren ab! Zugezogene Wohnungstüren sind für fingerfertige Einbrecher keine Herausforderung. Das Schloss wird in wenigen Sekunden geöffnet.

Fremde kontrollieren, die in Ihr Treppenhaus wollen! Werden Kriminelle unkontrolliert die Hauseingangstüren geöffnet, suchen sie sich ungestört Wohnungen von Nachbarn aus, die sie aufbrechen und durchwühlen wollen.

Hauseingangstüren verschlossen halten! Müssen Einbrecher nicht einmal mehr klingeln, um in Ihr Treppenhaus einzudringen, haben sie ganz leichtes Spiel bei ihrem kriminellen Treiben.

Wachsame Nachbarn und technisch gut gesicherte Häuser sind nach wie vor die wichtigsten Bausteine in unserem erfolgreichen Kampf gegen Wohnungseinbrecher und jetzt wichtiger denn je.

Streifenwagen und Zivilfahnder sind aber auch rund um die Uhr in Ihrer Nachbarschaft unterwegs und brauchen Ihre Augen und Ohren. Bitte unterstützen Sie uns im täglichen Kampf gegen alle Kriminellen und informieren uns bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft sofort per Notruf 110.

Wir kommen dann sofort und klären das - VERSPROCHEN!

