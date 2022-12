Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Drei Verletzte bei Unfällen in Oberhausen Lirich und Buschhausen

Oberhausen (ots)

Gestern, 21.12.2022, sind drei Personen in Oberhausen bei Verkehrsunfällen leicht verletzt worden.

Um 6:40 Uhr fuhr ein Autofahrer (22) im Bereich der Kreuzung Buschhausener Straße/Katharinenstraße in Lirich beim Abbiegen einen Fußgänger (38) an; dieser wurde leicht verletzt. Ebenfalls beim Abbiegen an der Kreuzung Friesenstraße/Thüringer Straße in Buschhausen fuhr ein Autofahrer (67) eine Stunde später gegen 7:40 Uhr einen Fußgänger (38) an und verletzte diesen leicht. Gegen 14:00 Uhr fuhr eine Frau (87) an der Ampelanlage Hansastraße in Lirich auf einen Fahrradfahrer (65) auf. Dar Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig Ursache für Verkehrsunfälle sind. Lassen Sie sich durch nichts innerhalb oder außerhalb des Fahrzeuges ablenken, das nicht mit der Fahrzeugführung im Verkehr zu tun hat. Halten Sie Abstand. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden. Sehen Sie in der dunklen Jahreszeit konzentrierter und genauer hin, Fußgänger und Radfahrer sind eventuelle schlechter zu sehen.

