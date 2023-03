Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++

Oldenburg (ots)

+++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++ Am Freitagabend, gegen 21.00 Uhr, kommt es auf der Straße Hochheider Weg in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 37jährige Fahrzeugführerin aus Oldenburg gerät mit ihrem Pkw auf schneeglatter Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 48jährigen Oldenburger gefahren wird. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Personen werden bei dem Unfall nicht verletzt. Bei der Verursacherin wird Atemalkoholgeruch festgestellt; ein durchgeführter Test ergibt einen Atemalkoholwert von 0,91 Promille, so dass eine Blutentnahme bei der Polizeidienststelle durchgeführt wird. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wird eingeleitet. -329529-

