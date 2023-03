Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsunfall mit 13 beteiligten Fahrzeugen auf der A29+++

Oldenburg (ots)

+++Verkehrsunfall mit 13 beteiligten Fahrzeugen auf der A29+++ Am Samstag, 11.03.2023 gegen 09:45 Uhr befährt ein 48jähriger Fahrzeugführer aus Wilhelmshaven mit seinem Golf die A29 in Richtung Osnabrück. In Höhe des dortigen Autobahnkreuzes Oldenburg-Nord verzögern die vor ihm fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt. Um ein Auffahren auf vor ihm fahrende Fahrzeuge zu verhindern weicht er nach links aus und prallt in die Mittelschutzplanken. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer müssen hierdurch ebenfalls bremsen und/oder ausweichen und verunfallen. An 13 Fahrzeugen entsteht Sachschaden. 7 Personen werden leichtverletzt umliegenden Kliniken zugeführt. 5 Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Zur Versorgung der Verletzten waren die Freiwilligen Feuerwehren Rastede, Wiefelstede und Hahn-Lehmden eingesetzt. Ebenso 7 Rettungswagen aus der Stadt Oldenburg, Landkreis Ammerland und Landkreis Friesland. Für den Rettungseinsatz und der Unfallaufnahme wurde die A29 bis ca. 12:00 Uhr in Richtung Osnabrück voll gesperrt. Noch bis ca. 13:30 Uhr wurde durch die zur Säuberung der Fahrbahn angeforderte Autobahnmeisterei Oldenburg der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Gesamtschaden ist zurzeit noch nicht abzusehen, dürfte sich aber deutlich im sechsstelligen Bereich befinden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell