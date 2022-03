Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Donnerstag, 17. März 2022, ereignete sich gegen 20:00 Uhr ein Verkehrsunfall vor dem Polizeidienstgebäude auf der Markstraße in Delmenhorst.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte beim Rangieren einen ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen in Richtung Rudolf-Königer-Straße abgestellten, grauen Opel Astra. An dem Opel entstand ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, sodass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Mögliche Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell