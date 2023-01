POL-PPRP: Nach Körperverletzung Polizeibeamte beleidigt

Speyer (ots) - Heute (16.01.2023), gegen 08:50 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einem Haus in der Straße Bauhof in Speyer gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache brach in einer Wohnung ein Feuer aus. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurden zwei Personen durch Rauch leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Ghislaine Wymar Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

