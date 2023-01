Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aktenzeichen xy... ungelöst - Ausstrahlung am 18. Januar 2023 zum Cold- Case-Fall Mord an der Biologie-Studentin Eva GÖTZ Ende Januar 1997

Freiburg im Breisgau / Geisingen-Leipferdingen (Lkr. Tuttlingen) (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz

Am Mittwoch, den 18. Januar 2023, um 20.15 Uhr, bittet die Polizei und die Staatsanwaltschaft Rottweil bei der Sendung Aktenzeichen XY im ZDF um Ihre Mithilfe.

Vorgestellt wird der Mordfall Eva Götz aus dem Jahr 1997, bei dem die damals 26-jährige Biologie-Studentin Ende Januar 1997 zwischen Geisingen und Blumberg nahe der Ortschaft Leipferdingen im Landkreis Tuttlingen tot aufgefunden wurde. Am Vorabend, einem Sonntag, war sie am Bahnhof in Freiburg im Breisgau, ihrem Studienort, angekommen und dann (, nach dem erfolgten Mord,) am nächsten Morgen tot bei Leipferdingen aufgefunden worden.

Eine ausführliche gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz zu den Details der Tat wird nach der Ausstrahlung am 18.01.2023 veröffentlicht.

Die angeschriebenen Medien werden gebeten, ihre Leser und Zuhörer auf die Ausstrahlung des Falles in Aktenzeichen xy.... ungelöst am Mittwoch, 18. Januar 2023, 20.15 Uhr, im ZDF hinzuweisen.

Hinweise zum Mordfall Eva Götz nimmt die Kriminalpolizei Rottweil unter der Telefonnummer +49 (0) 741 477-1111, oder per Mail an rottweil.kd.k1.ab-coldcase@polizei.bwl.de oder jede anderen Polizeidienststelle entgegen.

(Anmerkung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz: Der Fall hat Bezug in die Südpfalz, da die Getötete vor der Tat mit dem Zug von Annweiler/Pfalz los fuhr.)

