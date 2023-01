POL-PPRP: Beschädigtes Verkehrszeichen - Unfallverursacher flüchtet

Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 14.01.2023, befuhr eine 23-jährige Audi-Fahrerin gegen 11:30 Uhr die Mundenheimer Straße in Fahrtrichtung Kaiserwörthdamm. Zur gleichen Zeit befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines VW die Böcklinstraße in Fahrtrichtung Mundenheimer Straße und beabsichtigte, diese zu kreuzen. Zeugenaussagen zufolge fuhr die 23-Jährige bei Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage in die Kreuzung ein, ...

