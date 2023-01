Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 14.01.2023, befuhr eine 23-jährige Audi-Fahrerin gegen 11:30 Uhr die Mundenheimer Straße in Fahrtrichtung Kaiserwörthdamm. Zur gleichen Zeit befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines VW die Böcklinstraße in Fahrtrichtung Mundenheimer Straße und beabsichtigte, diese zu kreuzen. Zeugenaussagen zufolge fuhr die 23-Jährige bei Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage in die Kreuzung ein, weshalb es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligte leichtverletzt und zur weiteren Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf circa 30.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der Verkehr geregelt werden.

