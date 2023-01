Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunkener Mann entwendet Auto um nach Hause zu fahren

Ludwigshafen - Oppau (ots)

Nachdem ein 34-Jähriger aus Bobenheim-Roxheim in einer Gaststätte in Ludwigshafen-Oppau zu tief ins Glas geschaut hatte, entwendete er aus einer in der Gaststätte befindlichen Jacke die Autoschlüssel eines 58-Jährigen und fuhr mit dessen Hyundai nach Hause. Durch die Polizei konnte dort neben dem entwendeten Schlüssel auch der 34-Jährige schlafend in seinem Bett angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Den 34-jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

