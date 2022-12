Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr.: 356/2022

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Hückelhoven - Schaufensterscheibe eingeworfen

Gegen 12.45 Uhr des 25.12.2022 warf eine männliche Person mittels eines Steins die Schaufensterscheibe eines Elektrogeschäftes an der Haagstraße ein und entwendete eine Bohrmaschine. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte eine Beschreibung der Person abgegeben werden. Demnach sei die Person etwa 175 bis 180 cm groß gewesen, habe eine normale Statur gehabt und eine schwarze Mütze, eine graugrüne Jacke mit Pelzkragen, blaue Jeans, schwarze Handschuhe, weiße Sneakers und einen blauen Mund-Nasenschutz getragen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Heinsberg unter Tel.: 02452 / 920-0 entgegen.

Erkelenz-Gerderath - Geldautomat angegangen

Der Geldautomat eines Geldinstitutes an der Lauerstraße wurde am 26.12.2022 gegen 03.30 Uhr von unbekannten Tätern angegangen. Zu diesem Zeitpunkt wurden Zeugen durch einen lauten Knall aufmerksam und beobachteten drei männliche Personen, die mit einem schnellen Pkw in Richtung Erkelenz flüchteten. Im entsprechenden Gebäudebereich kam es zu Sachschäden. Derzeit ist nicht bekannt, ob die Täter Geld erbeuten konnten. Die Polizei sicherte umfangreiche Spuren am Tatort. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei Zeugen, deren Personalien bislang nicht aufgenommen wurden, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 / 920-0.

Erkelenz-Kückhoven - Fahrgast versucht Taxifahrer auszurauben

Ein Taxifahrer aus Mönchengladbach wurde am 25.12.2022 gegen 11.45 Uhr Opfer eines versuchten Raubdeliktes. So begehrte ein männlicher Fahrgast zunächst von Mönchengladbach nach Kückhoven gefahren zu werden und im Verlauf der Katzemer Straße auszusteigen. Beim nun offensichtlich vorgetäuschten Zahlvorgang besprühte die Person den Taxifahrer mit Reizgas und griff nach der im Fahrzeug befindlichen Geldbörse des Fahrers. Dieser konnte den Täter aber noch wegstoßen, der dann vom Tatort in Richtung des der Landstraße 19 gelegenen Ortsausganges weglief. Der Geschädigte und Zeugen der Tat beschrieben den Flüchtenden wie folgt: etwa 25 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, schlank, Bart, nordafrikanischer Phänotypus. Der Mann hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen und trug eine knielange dunkelbraune Jacke. Der betroffene Taxifahrer musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine Fahndung der Polizei wurde eingeleitet. Weitere mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeibehörde in Heinsberg Telefon 02452 / 920-0 zu melden.

Verkehrsunfälle/Verkehrsdelikte

Heinsberg-Dremmen - Unter Drogeneinfluss gefahren

Am 26.12.2022 fiel einer Polizeistreife gegen 03.20 Uhr auf der Sebastianusstraße ein 30 Jahre alter Pkw-Führer eines Hyundai auf. Bei der Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass dieser offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Im Fahrzeug selbst fanden die Polizeibeamten zudem Drogen auf. Dem Waldfeuchter wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hückelhoven - Mehrere Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Im Rahmen verschiedener Verkehrskontrollen am 25.12.2022 stellten Polizeistreifen der Kreispolizeibehörde Heinsberg in Hückelhoven und Hückelhoven-Hilfarth insgesamt drei Pkw-Führer fest, die jeweils unter dem Einfluss von Drogen ihr Fahrzeug führten. In zwei Fällen waren die Fahrzeugführer zudem ohne gültigen Führerschein unterwegs; im dritten Fall war auch Alkoholkonsum festzustellen. Es wurden Blutproben entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet, die beim Verkehrskommissariat in Heinsberg bearbeitet werden.

