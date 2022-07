Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Streifvorgang zwischen Bus und Pkw - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 18.07.2022, gegen 11:20 Uhr, haben sich in der Hauptstraße/L 152 in Rickenbach ein Bus und ein Pkw gestreift. Die Polizei sucht Zeugen! In einer Kurve waren sich ein 69-jähriger Busfahrer und eine 31-jährige BMW-Fahrerin im Gegenverkehr begegnet. Die Fahrzeuge touchierten sich in der Folge, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro verursacht wurde. Der Polizeiposten Görwihl (Kontakt 07764 932998-0) bittet Zeugen, insbesondere die Insassen hinterherfahrender Fahrzeuge, sich zu melden.

