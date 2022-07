Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Drei Einbrüche in Gaststätten und ein Hotel in einer Nacht - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 19.07.2022, kam es in Todtmoos zu Einbrüchen in zwei Gaststätte und ein Hotel. Bei dem Einbruch in ein Hotel in Strick löste kurz nach 01.00 Uhr ein akustischer Alarm aus, woraufhin ein Tatverdächtiger von der Örtlichkeit flüchtete. Weiterhin waren zwei Gaststätten in Vordertodtmoos betroffen. In allen Fällen wurde gewaltsam in die Gebäude eingedrungen und nach Bargeld gesucht. Der oder die Täter erbeuteten einen niedrigen Bargeldbetrag. Der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 9288-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und anderer sachdienlicher Hinweise!

