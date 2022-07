Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auto überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 19.07.2022, gegen 13:50 Uhr, hat sich ein Auto auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Berghaus und WT-Tiengen überschlagen. Die 55 Jahre alte Fahrerin wurde leicht verletzt. Sie war auf der gesplitteten Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern geraten. An einer Böschung überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Die verletzte Frau kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Auto wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden an diesem beträgt etwa 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell