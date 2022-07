Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Einbruch in Autowerkstatt - zwei Täter am Werk

Freiburg (ots)

Zu einem Einbruch in eine Autowerkstatt in Laufenburg kam es in der Nacht zum Dienstag, 19.07.2022, gegen 01:00 Uhr. Zwei Männer waren gewaltsam in die Werkstatt in der Hännerstraße eingedrungen und hierbei von einer Überwachungskamera aufgenommen worden. Nach kurzer Zeit verließen sie die Örtlichkeit wieder ohne Diebesgut. Die Verriegelung der Werkstatttüre wurde allerdings beschädigt. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 92288-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell