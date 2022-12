Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 354/2022 vom 24.12.2022

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Wassenberg-Ophoven - Wohnungseinbruch

Am 23.12.2022, zwischen 17:30 und 22:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus, an der Straße Am Ringhofen, ein. Durch die Kriminalpolizei wurden Spuren am Tatort gesichert.

Wegberg Rödgen und Dalheim - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht, zum 23.12.2022, wurde bei jeweils vier Pkw in Dalheim und Rödgen die Seitenscheibe eingeschlagen. In Rödgen war die Straße Unter den Buchen betroffen. In Dalheim ereigneten sich drei Taten auf dem Hubertusweg. Eine weitere Tat ereignete sich auf dem Waldweg in Dalheim. Bei der Tatausführung wurde ein Täter beobachtet. Dieser entfernte sich in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit. Der Täter hatte dunkle Haare, trug ein helles Oberteil und helle Schuhe. Er führte eine Tasche mit. Bei den aufgeführten Taten wurden teilweise Gegenstände aus den Pkw entwendet. Durch die Kriminalpolizei erfolgte die Spurensicherung.

Hückelhoven-Brachelen - Sachbeschädigung an Pkw

Eine unbekannte männliche Person beschädigt beim Überqueren der Fahrbahn der Hauptstraße einen verkehrsbedingt haltenden Pkw am hinterem Rücklicht. Die Tat ereignete sich am 22.12.22, gegen 16:20 Uhr. Der Täter war ca. 25-30 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur und war mit einem hellem Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet. Er führte einen Hund mit.

