POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert und ohne Führerschein gefahren

Warendorf (ots) - Am Samstag, 19.11.2022 stellten Polizisten gegen 11.25 Uhr einen Ladendieb in Ahlen. Der 38-Jährige versuchte in einem Geschäft auf der Oststraße Handyzubehör zu stehlen. Eine Angestellte bemerkte die Handlung und sprach den Ahlener an, der daraufhin das Diebesgut zurückgab. Der Mann flüchtete und wurde kurz darauf von Kräften der Bereitschaftspolizei gestellt. Bei der Durchsuchung des ...

