POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag, 19.11.2022, 11.40 Uhr ereignete sich in Freckenhorst, Daimlerstraße ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Eine 81-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Daimlerstraße aus Richtung Westkirchener Straße kommend. Als sie mit ihrem Auto nach links auf ein Tankstellengelände fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 46-jährigen Soesters. Bei dem Unfall verletzten sich die Seniorin aus Freckenhorst, der 46-Jährige und seine 45-jährige Beifahrerin. Rettungskräfte brachten die Personen in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

