POL-WAF: Ahlen. Polizei trennte gegnerische Störer bei Fußballspiel

Warendorf (ots) - Am Samstag, 19.11.2022, stellte eine Ennigerloherin gegen 5.10 Uhr einen Mann schlafend in einem Pkw am Ortseingang Sünninghausen fest. Etwa zehn Minuten zuvor hatte die 52-Jährige beobachtet, wie der Fahrer des Pkws bei Rotlicht die Kreuzung Keitlinghauser Straße/Beckumer Straße gequert hat. Anschließend sei das Auto fast von der Straße ...

mehr