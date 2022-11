POL-WAF: Oelde. Führerschein nach Alkoholfahrt sichergestellt

Warendorf (ots) - Am Freitag, 18.11.2022, 13.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten auf der Kreuzung B 58/Glennestraße in Wadersloh. Eine 62-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Glennestraße aus Richtung Langeberg kommend. Nachdem die Liesbornerin zunächst angehalten hatte, fuhr sie an, um die Kreuzung in Richtung Bad Waldliesborn zu queren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Auto ...

