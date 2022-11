Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Unfall mit zwei Verletzen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 18.11.2022, 13.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten auf der Kreuzung B 58/Glennestraße in Wadersloh. Eine 62-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Glennestraße aus Richtung Langeberg kommend. Nachdem die Liesbornerin zunächst angehalten hatte, fuhr sie an, um die Kreuzung in Richtung Bad Waldliesborn zu queren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Auto einer 46-jährigen Lippstädterin, die die Bundesstraße in Richtung B 55 befuhr. Bei dem Unfall wurden die 62-Jährige und die siebenjährige Beifahrerin der Lippstädterin leicht verletzt. Rettungskräfte brachten beide Personen zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Zur Reinigung der großen Menge an ausgelaufenen Betriebsstoffen wurde eine Spezialfirma angefordert. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

