Groß-Bieberau (ots) - Bislang Unbekannte haben es auf zwei Gartenhütten in der Lichtenberger Straße abgesehen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Der Einbruch in die zwei Gartenhütten wurde der Polizei am Samstag (7.5.) gemeldet und kann einige Wochen zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten Zutritt ...

