POL-WAF: Oelde. Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Freitag, 18.11.2022, 12.05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Konrad-Adenauer-Allee in Oelde. Eine 34-jährige Oelderin verließ den 4-Jahreszeiten-Park über einen Betriebsweg und querte die Konrad-Adenauer-Allee. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 25-jährigen Oelderin. Diese befuhr die Konrad-Adenauer-Allee stadteinwärts. Die 34-Jährige prallte auf das Auto und zog sich dabei schweren Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Oelderin zu weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Der Pkw war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Konrad-Adenauer-Allee war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

