POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Zwei Rollerfahrerr gerieten in eine Polizeikontrolle

Am Donnerstag, 17.11.2022, 17.45 Uhr gerieten zwei Rollerfahrer in Diestedde in eine Polizeikontrolle. Die beiden Fahrer fuhren hintereinander auf der Kettelerstraße. Dabei fuhr einer von ihnen deutliche Schlangenlinien und fiel einer entgegenkommenden Polizeistreife auf. Die Beamten hielten das Duo wenig später an, woraufhin der 55-jährige Diestedder samt Roller umfiel. Der Mann war deutlich alkoholisiert, was ein Atemalkoholtest bestätigte. Sein Begleiter, ein 31-jähriger Diestedder, hatte ebenfalls Alkohol getrunken, jedoch viel weniger. Der 31-Jährige besitzt allerdings keinen Führerschein für den Roller. Die Einsatzkräfte nahmen den 55-Jährigen mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren leiteten sie gegen beide Männer Ermittlungsverfahren ein.

