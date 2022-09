Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Verkehrsunfall in der Innenstadt

Vreden (ots)

Unfallzeit: 28.09.2022, 18:00 Uhr; Unfallort: Vreden, Domhof / Klosterstraße

Leichte Verletzungen hat sich eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Vreden zugezogen. Die Zwölfjährige war gegen 18.00 Uhr auf der Klosterstraße in Richtung Lappenbrink unterwegs, als sie gegen einen stehenden Wagen fuhr. Der Fahrer hatte die Straße Lappenbrink aus Richtung Wüllener Straße kommend in Richtung Domhof befahren. In Höhe der Einmündung habe er die Radfahrerin auf sich zufahren sehen und habe sein Fahrzeug angehalten, gab der 42 Jahre alter Vredener an. Dann sei es zur Kollision gekommen, in dessen Folge die Vredenerin gestürzt sei. Eine Zeugin gab an, dass die Gestürzte während der Fahrt ein Handy in der Hand gehalten habe und der Blick auf das Gerät gerichtet gewesen sei - möglicherweise war das der Grund für die Unachtsamkeit und den dann folgenden Unfall. Die Leichtverletzte wollte sich in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten einen Arzt aufsuchen. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 2.200 Euro geschätzt. (db)

