Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Covid-Schnelltests aus PKW gestohlen

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Indem sie die Seitenscheibe eines PKW einschlugen, gelangten unbekannte Personen in das Fahrzeuginnere. Hieraus stahlen sie vier Kartons, in denen sich jeweils 1000 Covid-Schnelltests befanden. Der Wagen stand im Tatzeitraum, zwischen dem 07. März (Montag), 22 Uhr, und dem 08. März (Dienstag), 7 Uhr, an der Roermonder Straße.

