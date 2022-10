POL-FR: Gemarkung Inzlingen: Vorfahrtsverletzung am Inzlinger Kreuz - 15.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots) - Nicht nur in Rümmingen (wir berichteten), sondern auch in Binzen waren in der Nacht von Mittwoch, 19.10.2022, auf Donnerstag, 20.10.2022, Fahrraddiebe unterwegs. In der Straße "Im Schlattgarten" versuchten Unbekannte die Schlösser von zwei zusammengeschlossenen E-Bikes aufzubrechen. Ein Fahrradschloss wurde von den Unbekannten bereits durchtrennt. An einem zweiten Fahrradschloss konnten Aufbruchsspuren ...

mehr