Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kind verletzt sich beim Sturz mit Fahrrad leicht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 06.10.2022, gegen 07:25 Uhr, hat sich ein 10-jähriger Junge bei einem Fahrradsturz im Ufhabiweg in Lörrach leicht verletzt. Der Junge dürfte auf der stark abschüssigen Straße alleinbeteiligt zu Fall gekommen sein. Der Rettungsdienst kümmerte sich an der Unfallstelle um den verletzten Radler. Er erlitt leichte Verletzungen. Einen Radhelm hatte er auf.

