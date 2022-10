Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Geparktes Auto angefahren - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein in der Hauptstraße geparkter VW Golf wurde am Donnerstag, 06.10.2022, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Gegen 20.15 Uhr wurde von einem Anwohner ein Knall gehört. Es wird davon ausgegangen, dass dies der Unfallzeitpunkt war. Der Unbekannte muss aus Richtung Schopfheim in Fahrtrichtung Höllstein unterwegs gewesen sein. Der VW wurde im Bereich des rechten Vorderrades beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

