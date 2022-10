Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand/Häusern: Zeugensuche nach gefährlichen Überholvorgängen

Freiburg (ots)

Gefährlich überholt haben soll am Donnerstagmorgen, 06.10.2022, ein Skoda-Fahrer auf der B 500 bei Höchenschwand-Tieferhäusern und anschließend nochmals in Häusern. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 07:00 Uhr soll es zum ersten Überholvorgang über eine Sperrfläche bei Tiefenhäusern gekommen sein. Ein überholter 60-jähriger Autofahrer musste beim Wiedereinscheren des Skoda stark abbremsen und ausweichen. In Häusern in Richtung St.Blasien soll der Skoda erneut in einer nicht einsehbaren Kurve einen roten Pkw überholt haben. Der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0) bittet Zeugen, insbesondere die Insassen des roten überholten Pkws, sich dort zu melden.

ma

